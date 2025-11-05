سقوط جرحى من عناصر الأمن باشتباكات مسلحة مع تجار مخدرات اقصى جنوبي العراق

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، باصابة عدد من عناصر القوات الأمنية بجروح اثر اشتباكات مسلحة دارت رحاها مع تجار بالمواد المخدرة في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات الامنية وعصابة من تجار المخدرات مما أسفر عن إصابة خمسة منتسبين بجروح مختلفة في منطقة الزبير بالبصرة.

وأضاف أن القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة، في حين واصلت ملاحقة من فر منهم.