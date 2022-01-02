سقوط جريحين بنزاع عشائري طاحن جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بإندلاع نزاع عشائري طاحن شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " نزاعا عشائريا اندلع بقضاء الشطرة شمالي المحافظة بين عشيرتي (الخنافرة والمواجد)"، لافتا إلى أن " النزاع تسبب بسقوط جريحين تم نقلهما إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج".

وتابع المصدر، ان " القوة الامنية سيطرت على النزاع، وباشرت بملاحقة الجناة بعد صدور اوامر قبض عليهم "، مشيرا إلى ان "المعركة اندلعت بسبب الخلاف على بيع السمك لأحد المواطنين بين بائعين ينتميان للعشيرتين".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم، وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.