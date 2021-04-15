سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سقوط ثلاث ضحايا نساء في حوادث بواسط والبصرة

Category: أمـن

Date: 2021-04-15T19:42:51+0000
سقوط ثلاث ضحايا نساء في حوادث بواسط والبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بسقوط ثلاث ضحايا نساء بحوادث متفرقة بمحافظتي واسط والبصرة جنوبي العراق.

وقال مصدر في شرطة واسط لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة لقيت مصرعها غرقا في نهر دجلة ضمن قضاء النعمانية".

وأضاف أن "القوات الامنية انتشلت جثة المرأة، وتجري تحقيق للتعرف على هوية المرأة ومعرفة سبب غرقها وفيما إذا كان بدافع الانتحار أم كان عملا جنائيا".

وفي البصرة، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة قتلت وأصيب شقيقها بجروح نتيجة انفجار مخلفات حربية في منطقه خرانج ضمن حدود قضاء الزبير، أثناء رعيهما الأغنام".

كما أفاد المصدر بعثور قوات الامن على جثة متفسخة لامرأة مجهولة الهوية قرب مزارع الرفيع في قضاء الزبير، مبينا أن القوات الامنية نجري تحقيق لتحديد هوية المرأة ومعرفة سبب وفاتها ورمي جثتها هناك.

related

مقتل ثلاث نساء واصابة رابعة شمال البصرة

Date: 2020-09-04 09:31:16
مقتل ثلاث نساء واصابة رابعة شمال البصرة

قطع طرق واضراب بمحافظتين ومناوشات بين محتجين وقوات أمنية في ثالثة

Date: 2019-12-22 08:08:42
قطع طرق واضراب بمحافظتين ومناوشات بين محتجين وقوات أمنية في ثالثة

بعد تزايد إصابات كورونا.. البصرة تغلق شوارع واسواق بالحواجز الكونكريتية

Date: 2020-06-06 11:19:19
بعد تزايد إصابات كورونا.. البصرة تغلق شوارع واسواق بالحواجز الكونكريتية

البصرة.. هجومان مسلحان جديدان يستهدفان مدنيين

Date: 2020-08-22 18:23:29
البصرة.. هجومان مسلحان جديدان يستهدفان مدنيين

رفع حظر التجوال عن محافظة جنوبية

Date: 2020-11-28 18:06:23
رفع حظر التجوال عن محافظة جنوبية

بعد توقيع عقد عملاق.. العثور على مسؤول أجنبي "مشنوق" في البصرة

Date: 2020-10-09 08:32:49
بعد توقيع عقد عملاق.. العثور على مسؤول أجنبي "مشنوق" في البصرة

مقتل واصابة عناصر أمن بينهم ضابط بمواجهة مسلحة مع عصابة للمخدرات جنوب العراق

Date: 2019-08-23 18:57:50
مقتل واصابة عناصر أمن بينهم ضابط بمواجهة مسلحة مع عصابة للمخدرات جنوب العراق

مجهولون يغتالون ناشطاً مدنياً في البصرة

Date: 2020-08-14 15:47:46
مجهولون يغتالون ناشطاً مدنياً في البصرة