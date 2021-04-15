سقوط ثلاث ضحايا نساء في حوادث بواسط والبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بسقوط ثلاث ضحايا نساء بحوادث متفرقة بمحافظتي واسط والبصرة جنوبي العراق.

وقال مصدر في شرطة واسط لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة لقيت مصرعها غرقا في نهر دجلة ضمن قضاء النعمانية".

وأضاف أن "القوات الامنية انتشلت جثة المرأة، وتجري تحقيق للتعرف على هوية المرأة ومعرفة سبب غرقها وفيما إذا كان بدافع الانتحار أم كان عملا جنائيا".

وفي البصرة، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة قتلت وأصيب شقيقها بجروح نتيجة انفجار مخلفات حربية في منطقه خرانج ضمن حدود قضاء الزبير، أثناء رعيهما الأغنام".

كما أفاد المصدر بعثور قوات الامن على جثة متفسخة لامرأة مجهولة الهوية قرب مزارع الرفيع في قضاء الزبير، مبينا أن القوات الامنية نجري تحقيق لتحديد هوية المرأة ومعرفة سبب وفاتها ورمي جثتها هناك.