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سقوط ثلاثة أبراج للطاقة بتفجير جديد جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-07-04T08:58:33+0000
سقوط ثلاثة أبراج للطاقة بتفجير جديد جنوب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بوقوع تفجير جديد استهدف ثلاثة أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن ثلاثة أبراج للطاقة سقطت بتفجير جديد استهدف خط شرق الموصل- قيارة والذي يحمل جهد 400 KV .

وبيّن المصدر أن التفجير وقع بالقرب من قرية العربيد الواقعة جنوب مدينة الموصل، مشيرا إلى أنه حالياً هناك خطا نقل رئيسيات في نينوى خارج الخدمة الاول هو: سد الموصل - القيارة، والآخر الموصل - كركوك.

من جهته أكد اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان اليوم، "تعرض الخط الناقل سد الموصل- القيارة الغازية جهد٤٠٠ ك.ف الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط البرج المرقم (٣٤٢) وتضرر الابراج المرقمة (٣٤٠-٣٤١) وتوقف الخط عن العمل تحديدا في منطقة قرية العربيد بالقرب من العذبة جنوب محافظة نينوى.

وأوضح البيان أن هذا الخط خارج العمل منذ يوم امس وذلك بسبب تفجير البرج المرقم (٧٣) ايضا على نفس الخط في محافظة نينوى.

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