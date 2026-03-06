سقوط ثاني طائرة مسيرة على شركة نفطية في البصرة وأخرى بأربيل

شفق نيوز- البصرة/ أربيل

أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الجمعة، بسقوط طائرة استطلاع هي الثانية في "BP" النفطية البريطانية العاملة في حقل الرميلة النفطي غربي المحافظة، فيما سقطت مسيرة أخرى على أطراف مدينة أربيل بإقليم كوردستان.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية رفعت الطائرة من الشركة النفطية وفرضت طوقاً أمنياً على مكان الحادثة".

وكان مصدر أمني، أفاد فجر أمس الخميس، بسقوط طائرة مسيّرة استطلاعية على مقر شركة "BP" البريطانية العاملة في حقل الرميلة النفطي، دون الكشف حتى الآن عن حجم الأضرار أو ما إذا كانت هناك إصابات.

وتدير حقل الرميلة النفطي شركة "BP" بالشراكة مع شركة نفط البصرة.

وفي إقليم كوردستان، أفاد مصدر محلي بسقوط طائرة مسيرة في منطقة "ديگلة"، الواقعة بين مدينتي أربيل والسليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم وقع ظهر اليوم، حيث سقطت الطائرة في المنطقة من دون أن تتسبب بأي خسائر".