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سقوط ثاني ضحية بين متظاهري ساحة التحرير

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T21:09:37+0000
سقوط ثاني ضحية بين متظاهري ساحة التحرير

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بوفاة متظاهر ثانٍ مساء الثلاثاء متأثراً بإصابته خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهراً توفي في العناية المركزة بمستشفى الجملة العصبية بعد ان رقد فيها ثلاث ساعات نتيجة رصاصة في الرأس".

وهذا ثاني متظاهر يسقط ضحية خلال احتجاجات الثلاثاء في بغداد.

وكان متظاهر قد قتل وأصيب 23 آخرون بجروح خلال إطلاق الرصاص من قبل قوات الأمن وأعمال عنف أخرى رافقت الاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد، والتي خلفت أيضاً 22 إصابة في صفوف قوات الأمن. 

وكانت قوات الأمن قد أطلقت الرصاص الحي لتفريق الاف المتظاهرين في ساحة التحرير والذين كانوا يطالبون بالكشف عن قتلة زملائهم المحتجين والناشطين.

وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل في أعمال العنف.

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