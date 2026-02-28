سقوط بقايا صواريخ في الأراضي العراقية.. صور

شفق نيوز– كركوك/ صلاح الدين/ السليمانية

أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بسقوط بقايا صاروخ قرب منزل في قرية الحوايج بقضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك، تزامناً مع التطورات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران.

كما رصد شهود عيان صواريخ متجهة نحو إيران في سماء جمجمال بمحافظة السليمانية، وفي داقوق بمحافظة كركوك، إضافة إلى طوز خورماتو.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء عملية عسكرية أميركية واسعة بالتنسيق مع إسرائيل، تستهدف إسقاط النظام الإيراني وتدمير برنامجيه النووي والصاروخي.