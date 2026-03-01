سقوط بقايا صاروخ في كركوك دون إصابات

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاحد، بسقوط بقايا صاروخ في قرية البوسالم التابعة لناحية الرياض ضمن قضاء الحويجة غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جسماً معدنيا يُشتبه بأنه خزان وقود لصاروخ سقط في أطراف قرية البوسالم بناحية الرياض"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات السقوط ومصدره".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، فيما لم تُسجل أضرار مادية تُذكر"، لافتاً إلى أن الجهات المختصة باشرت برفع المخلفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.