سقوط "بقايا صاروخ" جنوب بابل.. فيديو

شفق نيوز- بابل

نفت خلية الأزمة الإعلامية في محافظة بابل، يوم الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة مسيّرة في إحدى مناطق ناحية الدبلة جنوب المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان، أن "ما جرى تداوله بشأن سقوط طائرة مسيّرة في منطقة الدبلة غير صحيح"، مبينة أن الحادث يتمثل بـ"سقوط أجزاء من صاروخ (خزان وقود) في منطقة خالية من السكان".

وأضافت أن الحطام "سقط ضمن منطقة خالية ولم يسفر عن أي أضرار".

ودعت خلية الأزمة الإعلامية إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات واعتماد المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير القلق بين المواطنين".

وأكدت أن الجهات الأمنية تتابع الموقف والإجراءات اللازمة بهذا الشأن.