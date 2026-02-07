سقوط "النمس" بعد سرقة احترافية في بغداد.. فيديو

شفق نيوز– بغداد

تمكنت شرطة الكرخ في بغداد، يوم السبت، من إلقاء القبض على المتهم المعروف بـ"صباح النمس"، بعد تنفيذه عملية سرقة وُصفت بالاحترافية داخل أحد المنافذ التجارية.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المتهم نفذ جريمته بأسلوب دقيق، مستغلاً نافذة ضيقة لا تتجاوز أبعادها 30 سنتيمتراً للتسلل إلى داخل المحل، في محاولة تعكس جرأة واضحة وتخطيطاً مسبقاً.

وأضاف البيان أن المتهم استخدم أداة خاصة لثقب القاصة الحديدية وفتحها، ليستولي على 30 مليون دينار عراقي و10 آلاف دولار أميركي، إضافة إلى ثمانية أجهزة هاتف نقال حديثة، قبل أن يُحدث فتحة في الجادر من داخل المحل ويغادر المكان بقصد تضليل الأجهزة الأمنية وإخفاء معالم الجريمة.

وأشار إلى أن مفارز مديرية مكافحة الجريمة باشرت فور وقوع الحادث بإجراءات التحري وجمع المعلومات، وتمكنت خلال وقت قياسي من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، تمهيداً لاستكمال التحقيقات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.