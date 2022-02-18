سقوط اربع ضحايا بينهم طفل بإنفجار مخلف حربي أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة بسقوط أربع ضحايا جراء انفجار مخلف حربي في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن لغماً أرضياً مزروعاً منذ الحرب الإيرانية العراقية في قضاء الزبير انفجار اليوم مخلّفاً أربعة قتلى بينهم طفل.

من جهته قال مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه لوكالتنا، إن هناك شاحنة كانت محملة بالتراب تم جلبها لمنطقة حي القائد في الزبير.

وأضاف أنه أثناء عملية تفريغ الحمولة كان هناك أربعة عمال بينهم طفل بجنب الشاحنة، و خلال مباشرتهم بالعمل انفجر اللغم عليهم مما أدى الى وفاتهم في الحال.

وكانت محافظة البصرة مسرحاً للحرب العراقية الإيرانية الدموية التي استمرت ثماني سنوات في نهاية القرن المنصرم وخلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى من الجانبين.