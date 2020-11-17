سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قرب مواقع "حساسة".. كشف مكان انطلاق وسقوط الكاتيوشا بالخضراء

Category: أمـن

Date: 2020-11-17T20:06:40+0000
قرب مواقع "حساسة".. كشف مكان انطلاق وسقوط الكاتيوشا بالخضراء

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مكان انطلاق وسقوط أربعة صواريخ استهدفت مساء الثلاثاء المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الصواريخ الأربعة سقطت داخل الخضراء، الأول سقط قرب مقر الدعم اللوجستي في تقاطع الزيتون قرب الزوراء".

وأضاف أن الثاني سقط في محيط مجمع السفارة الأمريكية، والثالث قرب مقر قيادة شرطة بغداد، والرابع على مقربة من موقع تابع للامن الوطني".

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن الصواريخ "انطلقت من حي الأمين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة".

وهذا أول هجوم من نوعه خلال نحو خمسة أسابيع، بعدما توقفت الهجمات إثر إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة العراقية" في العاشر من الشهر الماضي، إيقاف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية وخاصة الأمريكية في العراق لاتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد.

و"المقاومة العراقية" جهة غير معروفة، ويعتقد أنها تضم فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران بينها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء".

وجاء إعلان وقف الهجمات، بعدما هددت واشنطن بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء (تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية) في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، لقصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة.

وتتهم واشنطن، الفصائل العراقية المقربة من إيران وعلى رأسها "كتائب حزب الله" بالوقوف وراء الهجمات.

related

بغداد تعلن اعتقال مطلقي الصواريخ على أربيل

Date: 2020-10-01 14:50:18
بغداد تعلن اعتقال مطلقي الصواريخ على أربيل

قصف صاروخي يستهدف معسكرا في بغداد

Date: 2020-07-24 17:04:08
قصف صاروخي يستهدف معسكرا في بغداد

توقيف آمر القوة المسؤولة عن منطقة إطلاق الصواريخ على أربيل

Date: 2020-09-30 20:43:22
توقيف آمر القوة المسؤولة عن منطقة إطلاق الصواريخ على أربيل

بغداد تقبض على مطلقي الصواريخ وتوقف 19 ضابطاً ومسؤولاً

Date: 2020-09-29 15:18:13
بغداد تقبض على مطلقي الصواريخ وتوقف 19 ضابطاً ومسؤولاً

سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.. فيديو

Date: 2020-11-17 19:40:30
سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.. فيديو

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تستضيف قوات التحالف في صلاح الدين

Date: 2020-03-01 19:00:25
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تستضيف قوات التحالف في صلاح الدين

بالصور.. 3 صواريخ كاتيوشا تستهدف الخضراء والمنصور ببغداد

Date: 2020-03-05 21:17:08
بالصور.. 3 صواريخ كاتيوشا تستهدف الخضراء والمنصور ببغداد

الصحة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات

Date: 2019-11-24 14:29:14
الصحة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات