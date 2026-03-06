إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر امني، ليلة الجمعة – السبت، باسقاط مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد الدولي، استهدفت بطائرتين مسيرتين".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاطها خارج القاعدة".

وتبنّت فصائل عراقية متحالفة مع طهران، تعمل تحت مسميات "المقاومة الإسلامية"، تنفيذ عشرات العمليات ضد ما تصفه بـ"القواعد الأميركية" داخل العراق وفي المنطقة منذ بدء التصعيد، فيما أعلنت السلطات في أكثر من مناسبة اعتراض مسيّرات أو وقوع انفجارات قرب مواقع حساسة.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.