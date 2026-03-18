إسقاط مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بالتصدي لطائرة مسيّرة قرب مقر الدمع اللوجستي في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرة حاولت التقرب من محيط مقر الدعم اللوجستي في مطار بغداد".

ومنذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، تقوم الفصائل العراقية المسلحة، باستهداف مقر الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي، وكذلك مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة، وذلك بطائرات مسيرة انتحارية.