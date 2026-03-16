إسقاط مسيرة رابعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني، ليل الاثنين، بإسقاط مسيرة رابعة في محيط مطار بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة رابعة تم إسقاطها ضمن محيط مطار بغداد الدولي".

وأضاف أن "المسيرة حاولت استهداف مقر الدعم اللوجستي".

يشار إلى أن طائرة مسيرة ثالثة أسقطت مساء اليوم، حاولت استهداف مقر الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة كانت تستهدف مقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي، وتمكنت من إسقاطها في محيط المطار دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مركز الدعم اللوجستي ببغداد، بين فترات زمنية متقاربة.