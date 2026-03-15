إسقاط مسيرة حاولت استهداف "مركز الدعم" في مطار بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بإسقاط طائرة حاولت استهداف مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مركز الدعم اللوجستي (فكتوري سابقا) في مطار بغداد الدولي".

وكان المركز، تعرض عصر اليوم، إلى هجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة، أسفر عن إصابة 4 رجال أمن في المطار.

وعلى إثر الهجوم الأخير، صدرت أوامر بإعفاء ضباط وآمري قواطع ضمن محيط مطار بغداد.