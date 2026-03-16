إسقاط مسيرة ثانية في محيط الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة استهدفت مقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي، في ثاني محاولة من نوعها خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة كانت تستهدف مقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي، وتمكنت من إسقاطها في محيط المطار دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مركز الدعم اللوجستي ببغداد.

وقال المصدر إن "المسيرة حاولت استهداف مركز الدعم (فيكتوري سابقاً)، قرب مطار بغداد"، مضيفاً أن "إسقاطها جرى عبر الدفاعات الجوية".