إسقاط مسيرة ثانية حاولت استهداف "مركز الدعم" بمطار بغداد الدولي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باسقاط طائرة مسيرة ثانية حاولت استهداف مركز الدعم في مطار بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية، تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة، هي الثانية خلال ساعة، حاولت التقرب من محيط مركز الدعم الدبلوماسي قاعدة (فكتري) سابقا في مطار بغداد الدولي".

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني، بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مركز الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد الدولي.

وتعد هذه الطائرة، هي الخامسة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتأتي في سياق تصعيد متواصل يطال المنشآت الأميركية في العراق منذ اندلاع الحرب على إيران، وكانت فصائل شيعية أعلنت تحالفها مع إيران عبر تبني عشرات الهجمات.

وشهد مطار بغداد الدولي خلال الأيام الماضية عدة استهدافات مماثلة.