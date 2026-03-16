إسقاط مسيرة ثالثة حاولت استهداف "مركز الدعم" في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مقر الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي، في ثالث محاولة من نوعها خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة كانت تستهدف مقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي، وتمكنت من إسقاطها في محيط المطار دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مركز الدعم اللوجستي ببغداد، بين فترات زمنية متقاربة.