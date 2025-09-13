الدفاعات الجوية الامريكية تسقط طائرة مسيرة فوق مبنى أعلى سلطة قضائية بالعراق

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، باسقاط طائرة مسيرة بمحيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المسيرة التي تم اسقاطها ضمن محيط المنطقة عبارة عن (درون) تستخدم للتصوير فقط ولا تحمل أي مواد متفجرة.

وأضاف أن عملية الاسقاط تمت باسلوب تفعيل الدفاعات الجوية الموجودة في السفارة الامريكية، مشيرا إلى أن الطائرة تم اسقاطها فوق مبنى المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق).

في غضون ذلك أكدت قيادة عمليات بغداد المعلومات أعلاه، وذكرت في بيان أن الطائرة المسيرة التي تم سقوطها ضمن محيط المنطقة الخضراء هي عبارة عن (درون) مخصصة لأغراض التصوير فقط، مضيفة أن عملية إسقاطها تمت نتيجة خلل فني فيها.