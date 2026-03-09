إسقاط طائرتين مسيرتين إحداهما في أربيل وأخرى استهدفت قاعدة عسكرية أميركية ببغداد

شفق نيوز- أربيل/ بغداد

أفاد مصدر محلي في أربيل، مساء اليوم الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة قبل أن تصل إلى وجهتها، فيما أسقطت الدفاعات الجوية مسيرة هي الثالثة استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة قبل أن تصل إلى وجهتها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي بغداد، أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن طائرة مسيرة استهدفت محيط قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولية، إلا أن منظومة الدفاع الجوي في القاعدة الأميركية تمكنت من إبعادها وإسقاطها في محيط المطار.

يشار إلى أن هذه الطائرة المسيرة الثالثة التي تستهدف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد اليوم، حيث أفاد مصدر أمني بإحباط استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية، اسقطت طائرة مسيرة، جاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد".

وأضاف ان "الطائرة أسقطت ضمن مقتربات القاعدة".

وتابع: "بعد وقت قليل، أطلقت طائرة مسيرة ثانية، وقد تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها أيضاً".