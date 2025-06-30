إسقاط طائرة مسيّرة قرب مصفاة بيجي (صورة)

شفق نيوز – صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، فجر يوم الثلاثاء، بأن الدفاعات العراقية أسقطت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في محيط مصفاة بيجي، بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض في أطراف المصفاة، قبل أن تُستهدف وتسقط دون أن تُسجل أضرار مادية أو بشرية".

وأضاف أن "الفرق الهندسة العسكرية والأمن الوطني وصلت إلى الموقع للتحقيق في طبيعة الطائرة ومصدرها".

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر أمني متصاعد بعد هجمات بمقذوفات على مطار كركوك مساء الإثنين، ما دفع السلطات إلى رفع درجة الاستنفار الأمني في عدد من المنشآت الحيوية شمالي البلاد.