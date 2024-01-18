إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قبل وصولها إلى مطار أربيل الدولي

شفق نيوز/ أسقطت طائرة مسيرة يوم الخميس قبل وصولها إلى هدفها في مدينة اربيل.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن طائرة مسيرة مفخخة تم اسقاطها قبل وصولها إلى مطار أربيل الدولي.

وأفاد مصدر محلي في وقت سابق من يوم الخميس، بسماع دوي انفجار "عنيف" قرب مطار اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "الصوت الذي سمعه الأهالي القريبين من المطار قبل قليل، ناجم من استهداف طائرة مسيرة لمقتربات مطار عاصمة الإقليم".

واضاف ان "صوت الانفجار كان لمرة واحدة".