إسقاط طائرة مسيرة للتجسس جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أسقط طائرة مسيرة كانت في مهمة تصوير يُشتبه بأنها لأغراض "تجسسية" في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة المسيّرة تم رصدها والتصدي لها من قبل عناصر الجهاز، ما أدى إلى إسقاطها، حيث سقطت على الأرض وتسببت بانفجار في موقع سقوطها.

وأضاف أن السلطات المختصة ترجّح أن الطائرة كانت في مهمة تجسس وتصوير، مشيراً إلى فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاقها والظروف المحيطة بالحادثة.