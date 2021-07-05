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إسقاط طائرة مسيرة داخل المنطقة الخضراء بضربات للدفاع الصاروخي الأمريكي

Category: أمـن

Date: 2021-07-05T21:46:09+0000
إسقاط طائرة مسيرة داخل المنطقة الخضراء بضربات للدفاع الصاروخي الأمريكي

إسقاط طائرة مسيرة داخل المنطقة الخضراء بضربات للدفاع الصاروخي الأمريكي

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