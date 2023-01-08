إسقاط طائرة مسيرة حلّقت فوق قاعدة عين الاسد غربي العراق

شفق نيوز/ أسقطت أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق والتي تستضيف قوات من التحالف الدولي، طائرة مسيرة أثناء تحليقها فوق القاعدة قبل ظهر اليوم الأحد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية عراقية قولها؛ إنه "لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات".

وذكرت أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا. وكثيرا ما تتعرض قاعدة عين الأسد لقصف صاروخي وبطائرات مسيرة.

وأعلن العراق رسميا في التاسع من ديسمبر أن وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021، وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.

ولا يزال 2500 عسكري أميركي وألف عسكري من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية، من بينها عين الأسد.

وتقوم تلك القوات في الواقع منذ أكثر من عام بدور الاستشارة والتدريب، بعدما دعمت القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش.