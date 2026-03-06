إسقاط مسيرة ثانية حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الجمعة، بإسقاط طائرتين مسيرتين حاولنا استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي".

ولفت المصدر إلى أن "الطائرة الأولى أعقبها إسقاط طائرة مسيرة ثانية حاولت التقرب من فيكتوريا".

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية من جهة وإيران من جهة أخرى منذ السبت الماضي، وتكرار حوادث سقوط أجسام مجهولة أو مخلفات صواريخ واستهداف بطائرات مسيرة في عدد من المناطق العراقية، ما يثير قلق الأهالي، خاصة في القرى القريبة من الطرق والمناطق المفتوحة.