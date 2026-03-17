إسقاط 3 طائرات مسيرة في بغداد وانفجار غامض يهز بابل

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للسفارة الأميركية في العاصمة بغداد، مساء الثلاثاء، طائرتين مسيرتين حاولتا التقرب منها.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأميركية، جرى تفعيلها قبل دقائق من وصول الطائرة المسيرة الأولى.

وأضاف المصدر، أن الدفاعات الجوية في السفارة عالجت الطائرة المسيرة الأولى وأسقطتها في محيط المبنى، بعد أن حاولت استهدافها.

ووفق المصدر، تصاعدت أعمدة الدخان من محيط السفارة نتيجة فشل المنظومة من التصدي للمسيرة الثانية.

في السياق، لفت المصدر، إلى أن "الدفاعات الجوية في مطار بغداد، أسقطت طائرة مسيرة حاولت التقرب من مركز الدعم الدبلوماسي في المطار".

وفي بابل، أفادت خلية الأزمة الإعلامية، بحدوث انفجار لم تُعرف طبيعته لغاية الآن، وذلك في إحدى مناطق شمال المحافظة.

وأكدت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجهات المختصة باشرت فورًا بمتابعة الحادث والتحقق من ملابساته، ويجري حاليًا جمع المعلومات والتفاصيل الدقيقة.