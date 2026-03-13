إسقاط طائرة مسيرة اقتربت من مركز الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد الدولي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مركز الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد الدولي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مسيرة حاولت التقرب من محيط مركز الدعم الدبلوماسي قاعدة (فكتوري) سابقاً، في مطار بغداد الدولي، جرى التصدي لها وإسقاطها من دون خسائر".

وتأتي الحادثة في سياق تصعيد متواصل يطال المنشآت الأميركية في العراق منذ اندلاع الحرب على إيران، وكانت فصائل شيعية أعلنت تحالفها مع إيران عبر تبني عشرات الهجمات.

وشهد مطار بغداد الدولي خلال الأيام الماضية عدة استهدافات مماثلة.