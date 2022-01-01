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سفرات سياحية تنتهي بمآسي.. "لغم" يجهز على 5 أشخاص بالرميلة ومسلح يقتل رجلا في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-01-01T12:25:58+0000
سفرات سياحية تنتهي بمآسي.. "لغم" يجهز على 5 أشخاص بالرميلة ومسلح يقتل رجلا في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم السبت، بمقتل وإصابة ١٠ اشخاص نتيجة انفجار لغم، فضلا عن حوادث أمنية أخرى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن " 5 مواطنين لقوا حتفهم فيما أصيب 5 آخرين، بينهم حالات خطرة نتيجة انفجار ألغام (مخلفات حربية) أثناء سفرة لمواطنين في صحراء الرميلة الشمالية في البصرة".

في سياق متصل، ذكر مصدر آخر لوكالة شفق نيوز، أن "شخصا من أهالي محافظة البصرة، كان في نزهة بقضاء الاصلاح شرقي ذي قار، قتل بهجوم مسلح نفذه شخصاً يستقل دراجة نارية (ستوته) بإطلاق النار من سلاح نوع مسدس وإصابته في الرأس  ضمن منطقة سيد يوشع في القضاء المذكور".

وأضاف المصدر، أن "المجنى عليه وأصحابه كانوا بسفرة ترفيهية للاحتفال برأس السنة الميلادية، وذلك اعتراضاً من الجاني على قيامهم بحفلة راقصة بالمكان أعلاه ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وفي سياق آخر، لفت المصدر، إلى "محاولة انتحار فاشلة لفتاة تولد ١٩٩٨ تعمل ربة منزل وتسكن بمنطقة حي الزهراء في الناصرية إثر تناولها (سم فأر) داخل المنزل، ونقلها إلى مستشفى الناصرية التركي".

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