سعّرتها بـ80 ألف دولار.. إحباط عملية بيع طفلة من قبل أمها وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإحباط عملية بيع طفلة من قبل أمها وسط بغداد بـ80 ألف دولار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تمكنت، بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق أمها بمبلغ قدره 80 ألف دولار أمريكي لشخص كان معها داخل أحد مطاعم شارع 62 ضمن منطقة الكرادة".

ولفت المصدر إلى أنه "تم اعتقال الأم والشخص المشتري وايداعهم التوقيف، لحين إكمال إجراءاتهم القانونية وعرضهم على القاضي المختص".