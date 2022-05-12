"سعد حربية" يقدم استقالته من مناصبه الأمنية كافة وبغداد ترفض وتقدم مقترحاً

شفق نيوز/ أفصح مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن آخر تطورات قضية استقالة قائد عمليات "سومر" وشرطة ذي قار، الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حربية قدم استقالته من جميع المناصب الامنية المسندة إليه في ذي قار، بسبب عدم حصوله على دعم كافٍ من السلطتين المحلية والاتحادية لغرض فرض الأمن بالمحافظة"، مؤكدا أن "طلبه تمت مواجهته بالرفض من قبل الحكومة الاتحادية".

وأضاف، أن " المقترح الذي قُدّم لحربية، هو بقاؤه بمنصبه قائداً لعمليات (سومر) مع دعمه بقائد جديد لشرطة ذي قار، لكن الأخير رفض وتمسك بطلبه او حصوله دعم كاف من سلطتي ذي قار وبغداد التنفيذيتين لفرض سلطة الأمن في الناصرية وضواحيها".

وأشار المصدر، إلى أن "شروط حربية وضعت قيد الدراسة للموافقة عليها أو رفضها مع قبول استقالته من جميع المناصب".

وكان ديوان محافظة ذي قار كشف، يوم أمس الأربعاء، عن تقديم قائد شرطة المحافظة سعد حربية استقالته من منصبه إلى الجهات العليا في بغداد.

وتأتي الاستقالة بعد أن شهدت المحافظة توتراً نتيجة نزاعات عشائرية دائرة سقط على إثرها ضحايا، بالإضافة إلى تسريب كتاب يخص تعيين أبنته في شركة نفط ذي قار، الأمر الذي اثار جدلاً في المحافظة التي تشهد تظاهرات يومية مطالبة بالتعيينات الحكومية.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قررت ، في 3 حزيران 2021، تعيين الفريق الركن سعد حربية قائداً لعمليات سومر بدلا من اللواء الركن عماد مجهول صميدع.

وكان حربية قائداً لقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك حتى إعفائه من منصبه في آذار/مارس الماضي 2021، وتكليف اللواء علي الفريجي بدلاً عنه.