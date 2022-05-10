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سعد حربية يقدم استقالته من قيادة شرطة ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-05-10T21:25:10+0000
سعد حربية يقدم استقالته من قيادة شرطة ذي قار

شفق نيوز/ كشف ديوان محافظة ذي قار عن تقديم قائد شرطة المحافظة سعد حربية استقالته من منصبه إلى الجهات العليا في بغداد.

وقال مصدر مسؤول في الديوان لوكالة شفق نيوز، "لم يبن بعد أسباب تقديم قائد شرطة المحافظة الفريق الركن قوات خاصة سعد الحربية استقالته من منصبه، وهو الآن بانتظار بغداد الموافقة عليها".

وتأتي الاستقالة بعد أن شهدت المحافظة توتراً نتيجة نزاعات عشائرية دائرة سقط على إثرها ضحايا، بالإضافة إلى تسريب كتاب يخص تعيين أبنته في شركة نفط ذي قار، الأمر الذي اثار جدلاً في المحافظة التي تشهد تظاهرات يومية مطالبة بالتعيينات الحكومية.

وكانت الدفاع العراقية قررت في حزيران 2021 تعيين الفريق الركن سعد حربية قائدا لعمليات سومر، بالإضافة إلى قيادة شرطة ذي قار.

وكان حربية قائدا لقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك حتى إعفائه من منصبه في آذار/مارس 2021 وتكليف اللواء علي الفريجي بدلا عنه.

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