سطو مسلح يطال محال الذهب في الشرقاط.. و الأمن يطيح بأحد المنفذين ويحاصر البقية

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، بتعرض محال لبيع الذهب في قضاء الشرقاط لعملية سرقة، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين المتورطين بالحادثة، فضلاً عن مشاركته في محاولة اغتيال حارس أمني في منطقة "شارع الأطباء".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تحركت فور تلقيها البلاغ، ونجحت في اعتقال أحد أفراد العصابة المنفذة للسرقة، والاشتباه بصلته المباشرة بالاعتداء على الحارس"، مبينًا أن "الأجهزة المختصة تمكنت من تحديد موقع اختباء بقية الجناة بدقة".

وأضاف المصدر، أن "المنطقة المستهدفة تخضع حالياً لطوق أمني مشدد وإجراءات احترازية مكثفة لمنع هروب المطلوبين، تمهيداً لدهم الموقع وإلقاء القبض عليهم"، مشيراً إلى "استمرار العمليات الاستخبارية والميدانية لحين تقديم جميع المتورطين إلى العدالة".

هذا ولم تصدر الجهات الأمنية الرسمية في المحافظة حتى الآن أي بيان يفصل الحصيلة النهائية للعملية أو أعداد الملاحقين.