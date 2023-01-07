سطو مسلح وسرقة الملايين وانتحار رجل عمره قرن في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم السبت، بقيام مجهولين بسرقة مكتبي صيرفة في احد اقضية المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على مكتبي (صيرفة وكي كارد) في قضاء الميمونة وقاموا بسرقة ملايين الدنانير من خزانتي المكتبين، ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وبين المصدر، أن "المكتبين المسروقين يقعان بالقرب من مركز شرطة الميمونة وعلى بعد أقل من 100 متر".

من جانب آخر، سجلت محافظة النجف، اليوم السبت، انتحار رجل عمره قرن كامل.

وذكر مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، ان "رجلا يبلغ من العمر 100 عام اقدم على الانتحار بعدما اطلق النار على نفسه بواسطة مسدس داخل منزله بمنطقة حي الميلاد وسط المحافظة، دون معرفة دوافع الانتحار وأسبابه".