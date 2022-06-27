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سطو مسلح على منفذ "كي كارد" ومقتل شخص في محافظة عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-06-27T19:08:17+0000
سطو مسلح على منفذ "كي كارد" ومقتل شخص في محافظة عراقية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بحصول عملية سطو مسلح على أحد منافذ "كي كارد" ضمن مدينة العمارة مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين نفذوا مساء اليوم، عملية سطو مسلح على المنفذ في قطاع 28 وسط مدينة العمارة، وانتهى بإصابة صاحب المكتب بجروح خطيرة وسرقة أكثر من 25 مليون دينار، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وفي سياق منفصل، أخبر المصدر، الوكالة، بحدوث "مشاجرة عائلية بين عدد من الأشخاص، تطورت إلى استخدام سلاح خفيف (مسدس) ضمن حي الرسالة في العمارة، وأسفر عن مقتل شخص".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، واعتقلت أطراف المشاجرة".

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