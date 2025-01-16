سطو مسلح على منزل وسرقة ملايين الدنانير ومصوغات ذهبية منه جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بسرقة ملايين الدنانير ومصوغات ذهبية من منزل إثر تعرضه لسطو مسلح في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين اقدموا على سرقة منزل في مدينة السماوة، وتمكنوا من سرقة مبلغ 30 مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية، حسب ادعاء صاحب الدار الذين أكدوا أن المنزل كان خالياً من ساكنيه وقت الحادث".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته ومتابعة كاميرات المراقبة في محاولة للوصول الى المنفذين".