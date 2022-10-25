سطو مسلح على صيدلية وإصابة ضابط مخابرات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقيام مجموعة مسلحة بسرقة 15 مليون دينار من احدى الصيدليات، شرقي بغداد، فيما كشف عن اصابة ضابط بجهاز المخابرات العراقي بحادث سير، وسط العاصمة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مجموعة مسلحة أقدمت على سرقة صيدلية ضمن منطقة البلديات، شرقي بغداد، حيث قاموا بكسر الاقفال والدخول اليها وقاموا بسرقة مبلغ قدره ١٥ مليون و١٣٥ الف دينار عراقي ولاذوا بالفرار

وفي السياق الأمني، كشف المصدر عن سبب اطلاق نار كثيف ليلة أمس في منطقة البلديات، شرقي بغداد، مبينا أنه كان "حفل زفاف ضمن حي الدوانم في المنطقة المذكورة وقيام أصحاب الحفل بإطلاق ما يقارب 500 إطلاقة من سلاح نوع (B K C)، و 210 اطلاقات من سلاح نوع مسدس دون اتخاذ اي اجراء من قبل القوة الماسكة للأرض".

وشهدت منطقة البلديات، يوم أمس الاثنين، اطلاق نار كثيف، مع تخوف المواطنين من وقوع مواجهات مسلحة أو حدوث خرق أمني.

من جهة أخرى أوضح المصدر، أن "ضابطا في جهاز المخابرات العراقية برتبة مقدم أصيب نتيجة حادث دهس بالقرب من حديقة الامة ضمن منطقة الباب الشرقي، ما ادى الى اصابته بمنطقة الرأس والساقين، فيما تم إيداع المتسبب بالحادث التوقيف الأمني"، نافيا الحديث عن "عملية اغتيال أو ظروف غامضة غير صحيحة للحادث".