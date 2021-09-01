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سرية حماية قائد عسكري تتعقب "ضعاف النفوس" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-09-01T20:46:55+0000
سرية حماية قائد عسكري تتعقب "ضعاف النفوس" في كركوك

شفق نيوز / وجه قائد العمليات المشتركة في كركوك الفريق ركن علي الفريجي، مساء الأربعاء، بتعقب مجموعة من "ضعاف النفوس" في المحافظة والقبض عليهم، فيما أكد أن أمن كركوك واستقرارها واجب، متعهداً بـ"قطع الأيادي" التي تعبث باستقرار المحافظة .

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سرية حماية قائد العمليات وقوة من استخبارات المقر المتقدم والأمن الوطني وشرطة كركوك، تحركت بتوجيه من قائد العمليات المشتركة في المحافظة الفريق ركن علي الفريجي، لإلقاء القبض على مجموعة من العابثين بأمن كركوك.

وتأتي هذه العملية بعد تداول مقطع فديو يظهر قيام مجموعة "عابثة" بأمن كركوك باقتحام منزل وإطلاق عيارات نارية في إحدى أحياء المحافظة الشمالية، وفقاً للبيان .

وأكد الفريجي، أن "أمن كركوك ضمن قاطع المسوؤلية في عموم المحافظة هو أولوية وخط أحمر وستُقطع الأيادي التي تحاول العبث به"، لافتاً إلى أن "الجميع يخضع للقانون، وأن استقرار المحافظة وأمن مواطنيها هو أولوية لجميع القطعات الأمنية، وجميع من ظهر بمقطع الفديو سيخضع للقانون وسيتم تقديمهم للعدالة حتى وإن هرب بعضاً منهم فسيتم جلبهم ليكونوا عبرة لكل من يحاول الإساءة لكركوك وأمن مواطنيها جميعاً" .

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