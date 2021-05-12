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سرية اقتحام كركوك تطيح بقيادي خطير لدى "داعش"

Category: أمـن

Date: 2021-05-12T16:46:18+0000
سرية اقتحام كركوك تطيح بقيادي خطير لدى "داعش"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، يوم الاربعاء، عن الاطاحة بأحد قيادات تنظيم "داعش" في المحافظة المكنى بـ"طلحة"، مشيرة الى أنه شارك بالعديد من "غزوات" التنظيم .  

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود عنصر إرهابي خطير في إحدى مناطق أطراف كركوك، مبينة أنه تم تشكيل قوة أمنية مشتركة من مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وسرية الإقتحام التابع الى مكتب قائد شرطة كركوك.

وأوضحت أن القوة تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى بـ (طلحة)، الذي شارك في العديد من الغزوات سابقاً التي استهدفت محافظة كركوك بالإضافة الى قيامه بالتنسيق بين الخلايا النائمة داخل المحافظة وخارجها.

 

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