سرق 120 مليون دينار .. شرطة كربلاء تستدرج مطلوبا هاربا خارج العراق

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة كربلاء، يوم الجمعة، باستدراج متهم بسرقة عشرات ملايين الدنانير كان هاربا إلى خارج العراق.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن مفارز قسم مكافحة الإجرام في كربلاء تمكنت من القبض على سارق هارب خلال عملية أمنية دقيقة، حيث نفذ عملية سرقة لمبلغ قدره (120) مليون دينار من دار أحد المواطنين في منطقة حي العسكري في العام 2022.

ووفقا للبيان فإنه من خلال جمع المعلومات ومقاطعتها والتحري تم التعرف على السارق وتبين أنه هرب خارج العراق بيوم السرقة نفسه، ليتم تكثيف الجهود وعدم ترك السارق الى أن يصل الى قبضة العدالة.

وأضاف البيان أنه، بعد عودته الى العراق تم استدراجه من قبل أبطال قسم مكافحة الإجرام، ونتيجة للمهنية العالية والعمل المتميز للقسم تم القبض عليه بكمين محكم واعترف صراحةً بقيامه بسرقة الدار وضبط بحوزته سلاح ناري.