سرق محال ذهبٍ وفرّ لمنزله.. الشرطة توقظ "النشال" من منامه (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، مساء الأربعاء، عن تمكن مفارز قسم مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على "متهم خطير" تورط في سلسلة سرقات استهدفت محلات بيع الذهب في قضاء أبي الخصيب ومنطقة الجمهورية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهود شرطة البصرة ساهمت بسرعة كشف الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار، فبعد انتشار مقاطع فيديوية توثق جرائم سارق على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل فريق تحري لمتابعته".

وتابع البيان، أن "فريق العمل باشر بتحليل كاميرات المراقبة وجمع المعلومات وإجراء التحريات المكثفة لتحديد هوية الجاني ومكان تواجده، وفي عملية أمنية محكمة وسريعة، نفذت قوة أمنية مداهمة ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم، وضبط بحوزته مصوغات ذهبية مسروقة، بالإضافة إلى مواد مخدرة وآلة جارحة (قامة)".