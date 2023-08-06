سرقت أعضاؤها.. العثور على جثة شاب بـ"كيس نفايات" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالعثور على جثة شاب داخل "كيس نفايات" بالعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الشاب يبلغ من العمر 19 عاماً وعثر على جثته داخل كيس للنفايات ضمن محطة الطمر الصحي في البلديات".

واوضح انه "عند الرجوع الى كاميرات المراقبة تبين ان الحاوية التي نقلت الجثة تابعة الى بلدية الرصافة وبعد التحقيق مع صاحب العجلة افاد بأن الحاوية تم نقلها من منطقة النهضة ولم يعلم مافي داخلها".

ووفقاً للمصدر فإن "الجثة بدت عليها اثار خنق ومفتوحة البطن ومسروقة منها الأحشاء والأجزاء التناسلية مع وجود قطعة قماش على رقبته استخدمت للخنق".