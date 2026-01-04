سرقة 100 مليون دينار من منزل وإحباط محاولة استهداف آخر لامرأة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بسرقة 100 مليون دينار من إحدى المنازل وضبط شخصين حاولا الاعتداء على منزل إمراة في حادثين منفصلين في منطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، "أقدم أشخاص مجهولون، على دخول أحد الدور السكنية ضمن منطقة الإعلام، جنوب غربي بغداد، مستغلين خلوّ الدار من ساكنيه، وقاموا بسرقة مبلغ مالي يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "صاحب الدار تفاجأ عند عودته بوجود الأبواب مفتوحة، فيما باشرت القوات الأمنية التحقيق بالحادث".

وفي واقعة منفصلة، أفاد مصدر أخر للوكالة، بـ"القبض على شخصين أقدما على رمي قناني بلاستيكية بداخلها مادة نفطية (مولوتوف) على دار امرأة في منطقة الجعيفر بجانب الكرخ، دون أن تشتعل القناني أو تسجل أي إصابات بشرية".

وأكد المصدر أنه "تم إيداع المتهمين التوقيف أصولياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".