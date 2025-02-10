سرقة واشتباك موصلي وحريق في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بتسجيل حوادث أمنية بينها سرقة منزل ومشاجرة بين سائقي عجلات من أهالي مدينة الموصل (شمالي البلاد).

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " مجهولين قاموا بعملية سطو على احد المنازل في منطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة) مستغلين غياب اهله، حيث سرقوا مخشلات ذهيبة واسلاك كهرباء بطول 700 متر، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وأضاف المصدر، كما أن "سائقي عجلات حمل طويلة (تريلة) من اهالي الموصل دخلوا بشجار فيما بينهم على الطريق الدولي السريع، وأدى لفقدان أحدهم الوعي نتيجة تعرضه لضربة في الرأس بواسطة عصا، حيث تم نقله للمشفى لغرض تلقي العلاج"، لافتا إلى ان "قوة امنية قامت بتطويق مكان الحادث واعتقال الطرفين الآخرين".

وبين المصدر، ان "حريقا نشب في أحد المحال التجارية في منطقة سوق هرج وسط مدينة الناصرية، (مركز ذي قار) وادى الحادث لحصول اضرار مادية جسيمة"، مضيفا ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق دون معرفة اسباب اندلاعه ".