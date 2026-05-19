"سرقة هوليودية".. الأمن العراقي يطيح بمتهمين سرقوا 180 هاتفاً في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، يوم الثلاثاء، الإطاحة بمتهمين سرقوا 180 هاتفاً نقالاً وكارتات شحن في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية مكافحة إجرام الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بعد قيامهما بحفر سقف المحل والدخول إليه وسرقة أكثر من 180 هاتفاً نقالاً، إضافة إلى 14 كارت شحن.

وأضافت ان الفاعلين تم التوصل إليهما خلال ساعات قليلة من تنفيذ جريمة السرقة وإلقاء القبض عليهما، وضبط المسروقات كاملة وإعادتها إلى صاحبها أصولياً.