سرقة موكب حسيني في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الثلاثاء، بتعرض احد المواكب الحسينية المعروفة للسرقة، وسط المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين يستقلان عجلة نوع (كيا) قاما بسرقة الموكب الحسيني المعروف (كميل بن زياد) وسط مدينة النجف، مركز المحافظة".

وبين أن "الجناة أواني الطبخ والأفرشة والتجهيزات الكهربائية وغيرها من الإثاث، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، لافتا إلى أن "قوة أمنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته وباشرت بمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة".

وشهدت زيارة عاشوراء الأخيرة تطورات غير مسبوقة، حيث حدثت أكثر من مشاجرة ومشاحنة بين بعض أصحاب المواكب.