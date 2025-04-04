سرقة منزل مرشح سابق للانتخابات أثناء قضائه عطلة العيد في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بتعرض منزل مرشح سابق للانتخابات إلى السرقة في مدينة بعقوبة، خلال غياب العائلة لقضاء عطلة عيد الفطر في مدينة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منزل الموظف الحكومي والمرشح السابق عن حزب السيادة، أمجد الزهيري، تعرض للسرقة من قبل مجهولين"، مشيرًا إلى أن "عملية السرقة وقعت أثناء خلو المنزل من ساكنيه بسبب سفر العائلة لقضاء عطلتها".

وأضاف المصدر، أن "الزهيري أبلغ السلطات الأمنية بفقدان مبالغ مالية، ومسدس مرخص من نوع برونك، إضافة إلى جوازات سفر، هويات رسمية، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة"، مبيناً أن "اللصوص قاموا بكسر النوافذ والأبواب لاقتحام المنزل".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً عاجلاً في الحادث، في محاولة لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم"، لافتًا إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن".