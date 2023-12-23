سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية بسطو مسلح في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بتعرض منزل للسطو والسرقة غربي بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين سطوا على منزل في منطقة منطقة كاطون الرحمة، غربي بعقوبة مستغلين عدم وجود أفراد العائلة في المنزل"، مبينا أن "المنزل تعرض لسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي ومسدس لصاحب المنزل".

واوضح ان "المصوغات المسروقة هي محابس وقلادات وأقراط عدد وأساور وغيرها اضافة الى مبلغ مالي قدره (مليون ومائتان ألف دينار عراقي) وسلاح مسدس نوع (Cz99)".

واكد المصدر ان "صاحبة المنزل وبسبب غياب زوجها وارتباطه بالتزامات وظيفية تقدمت ببلاغ رسمي للاجهزة الامنية التي شكلت فريقا مختصا للتحري عن الجريمة وملاحقة الجناة".