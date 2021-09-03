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سرقة رواتب موظفي شركة متعاقدة مع القوات الامريكية في قاعدة بلد

Category: أمـن

Date: 2021-09-03T17:24:44+0000
سرقة رواتب موظفي شركة متعاقدة مع القوات الامريكية في قاعدة بلد

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في صلاح الدين يوم الجمعة، بسرقة رواتب عاملين في احدى الشركات المتعاقدة مع القوات الأمريكية في قاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان جهاز الامن في قاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين احتجز عاملين ومسؤولين في شركة (سايلبورت) الأهلية  المتعاقدة مع القوات الأمريكية بعد اختفاء مليونين ونصف المليون دولار وهي رواتب العاملين في الشركة.

واشار المصدر؛ الى ان امن قاعدة بلد يواصل التحري والتحقيق عن الاموال المفقودة، فيما لفت الى وجود شكوك حيال احد منتسبي الشركة بضلوعه في عملية السرقة.

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